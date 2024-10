Navio que bateu na Ponte Rio-Niterói em 2022 deixa Rio de Janeiro

O navio graneleiro NM Luiz, anteriormente conhecido como São Luiz, deixou o Porto do Rio de Janeiro no último domingo (13), depois de dois anos ancorado no local. A embarcação havia colidido com a Ponte Rio-Niterói em novembro de 2022 e aguardava, ancorada a decisão de um processo judicial iniciado antes mesmo do incidente.

Antes da colisão com a ponte, o navio estava fundeado há seis anos, na Baía de Guanabara. O incidente foi provocado depois de uma ventania romper as amarras e deixar a embarcação à deriva.

A colisão não deixou danos estruturais à Ponte Rio-Niterói, mas fez com que o trânsito de veículos fosse interrompido por várias horas.

A ação judicial havia sido iniciada a pedido da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Em 2021, a Justiça já havia determinado que a empresa Navegação Mansur, proprietária do navio, retirasse a embarcação da Baía de Guanabara.

A operação que envolveu a saída da embarcação do porto durou quatro horas e meia. O navio foi adquirido em leilão pela empresa turca Rota Shipping e agora segue viagem, escoltado por rebocadores oceânicos, rumo à Turquia.