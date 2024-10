Motociclista atropela turista e é preso ao fugir da polícia

Na manhã desta segunda-feira (14), um motociclista foi preso após atropelar um turista enquanto tentava fugir da Polícia Militar (PM) no Leme, Zona Sul do Rio.



Segundo a corporação, policiais do 19º BPM (Copacabana) estavam em patrulhamento quando viram o condutor e um outro homem em "atitude suspeita". Ao tentar abordá-los, a dupla fugiu, iniciando a perseguição.



Pouco depois, ao passar pela Rua Gustavo Sampaio, uma das mais movimentadas do Leme, o suspeito atingiu a vítima com a moto. Após o acidente, os agentes prenderam o condutor, que não teve a identidade revelada, mas o comparsa fugiu.



Além do veículo, foram apreendidos entorpecentes e uma balaclava. O turista, com ferimentos leves, foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. A PM não informou a nacionalidade da vítima.



A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima sentada em uma cadeira na rua após o acidente, enquanto os policiais colocam o preso na viatura.