Tiroteio em Manguinhos interfere na circulação de trens

Um intenso tiroteio na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (14), afetou a circulação de trens do ramal Saracuruna.



De acordo com a Supervia, as composições precisaram aguardar para seguir viagem com segurança. A situação foi normalizada por volta de 11h25.



Em imagens que circulam nas redes sociais, passageiros que estavam entre as estações Manguinhos e Triagem precisaram se abaixar nos vagões para se proteger dos disparos.



Em outro vídeo gravado na comunidade, moradores, incluindo uma criança, aparecem correndo e tentando se esconder dos tiros em um ponto de mototaxistas. Ao fundo, é possível ouvir uma sequencia de tiros.



Um transformador na localidade foi atingido por um disparo durante o confronto. A Light informou que está ciente do ocorrido e que aguarda as condições de segurança necessárias para acessar a comunidade e realizar os serviços.



De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os tiros foram ouvidos às 10h13 e às 11h55 próximo à Avenida dos Democratas.



A Polícia Militar informou que agentes da UPP Manguinhos estavam em patrulhamento na comunidade quando foram recebidos a tiros. A corporação informou que não há registro de feridos.



Após o confronto, o policiamento foi reforçado na região.