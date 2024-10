Christiane Torloni revela casos sobrenaturais enquanto gravava 'A Viagem': 'Nunca tinha paz'

Christiane Torloni revelou que viveu experiências sobrenaturais e recebeu cartas psicografadas durante a gravação da novela A Viagem, exibida pela primeira vez em 1994. O relato ocorreu durante a participação da atriz no Conversa com Bial na sexta-feira, 11.

Ela explicou que na época vivia em sozinha em um apartamento e que "caíam coisas da sala". A artista ainda explicou que geralmente não se abala com esses eventos, mas que não conseguia dormir. A atriz revelou que o imóvel era muito antigo e que a casa "nunca tinha paz".

Assustada com a situação, Christiane pediu ajuda para um dos diretores da novela. "Falei: 'A gente pediu licença para fazer esse trabalho?', porque eu acredito nessas coisas. Quando você vai lidar com essas coisas que são reais mesmo, você tem que fazer uma mentalização, ou quando você faz personagens que são pessoas que existiram, como eu já fiz alguns, eu me concentro nisso, eu sinto que é uma homenagem (...) Eu falei: 'preciso fazer alguma coisa. Estou tão cansada'".

A solução que eles encontraram foi fazer um encontro para orações em uma casa espírita. Ao longo da gravação, ela também recebeu cartas.

"A maioria eram cartas psicografadas, dizendo: 'Se acalma, está tudo bem. Esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, vocês acalmando as pessoas'", finalizou, ressaltando que não respondia às cartas.