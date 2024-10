Niskier vence Professor Emérito e Laura Laganá, Guerreiro da Educação

O educador e escritor Arnaldo Niskier e a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, são os ganhadores deste ano do Prêmio Professor Emérito - Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita. A premiação é uma iniciativa do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com o. Desde 1997, presta homenagem às personalidades que contribuem para melhorar a educação brasileira.

A cerimônia será nesta terça-feira, Dia do Professor, na sede do CIEE, no Itaim, zona sul da capital paulista. Entre os que já receberam o prêmio estão Ruth Cardoso, Miguel Reale, Esther de Figueiredo Ferraz, José Pastore, Hélio Guerra, Antônio Candido, Paulo Vanzolini, Fernando Henrique Cardoso e Raul Cutait.

O ano passado foi o primeiro em que a premiação foi dividida em duas categorias. O Prêmio Guerreiro da Educação reconhece aqueles que contribuíram significativamente para o ensino, mas não atuaram em sala de aula, enquanto o Prêmio Professor Emérito é dado a um docente. Os vencedores foram o atual secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, Vahan Agopyan, que recebeu o Prêmio Professor Emérito, e a empresária Viviane Senna, ganhadora do Troféu Guerreiro da Educação.

PREMIADOS

Em 2024, o Prêmio Guerreiro da Educação será dado a Laura, e o Prêmio Professor Emérito, a Niskier. Arnaldo Niskier é integrante da Academia Brasileira de Letras desde 1984 e foi presidente da entidade em dois mandatos. É professor aposentado de História e Filosofia da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Inaugurou 88 escolas públicas do Rio de Janeiro e vendeu mais de 20 milhões de livros em 120 escritos até hoje.

Laura Laganá atua no Centro Paula Souza desde 1982. Lá, já foi professora de Matemática, coordenadora, diretora de unidade e, desde 2004, é diretora-superintendente. Ela foi uma das responsáveis pela expansão das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) para 340 municípios do Estado de São Paulo.

CERIMÔNIA DE 2023

Durante a premiação do ano passado, Vahan Agopyan e Viviane Senna destacaram a relação da educação com a economia e o desenvolvimento nacional. "O professor é o gestor do futuro, que vai levar o País a atingir o seu pleno potencial", disse a presidente do Instituto Ayrton Senna na ocasião. "O Brasil tem de entender que investimento em educação é economia", disse Agopyan.

Viviane ficou marcada como a primeira a receber o Prêmio Guerreiro da Educação. Na cerimônia, ela lembrou do irmão, o piloto tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu em 1994. A pedido dele, ela fundou com a família o Instituto Ayrton Senna, organização sem fins lucrativos. Agopyan atribuiu o Prêmio Professor Emérito ao privilégio de ter feito parte de equipes "excelentes" e "vitoriosas". "Que contribuíram para o aprimoramento do ensino superior no nosso País e até influenciaram o exterior."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.