SP e região metropolitana têm 250 mil imóveis sem energia no 5º dia de apagão

A falta de energia elétrica ainda atinge 250 mil imóveis - entre casas e comércios - na Grande São Paulo, segundo atualização feita pela Enel Distribuição São Paulo na manhã desta terça-feira, 15. A quantidade de clientes afetados por municípios ainda está em apuração pela empresa.

A companhia diz que reforçou as equipes próprias em campo, recebeu apoio de técnicos de outras distribuidoras e deslocou profissionais de outros Estados. O governo federal determinou auditoria da empresa e deu nesta segunda-feira (14) prazo de três dias para que o serviço seja restabelecido.

Na segunda-feira, também anunciou que operadores de unidades da Enel de outros países foram convocados pela distribuidora para ajudar no trabalho de restabelecer a energia elétrica em São Paulo e em demais cidades da região metropolitana da capital, afetadas pelo temporal da sexta-feira, 11.

No pico do apagão, mais de 2,1 milhões ficaram sem luz após a tempestade com ventania na noite de sexta-feira, com rajadas que chegaram a 107,6 km/h. As cidades mais afetadas foram São Paulo, Cotia e Taboão da Serra.

Até as 6h desta terça-feira, cerca de 1,8 milhão de clientes tiveram a energia restabelecida. "Técnicos da distribuidora seguem atuando para restabelecer o serviço para cerca de 250 mil clientes na região metropolitana de São Paulo", afirma a Enel.