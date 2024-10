Brasil enfrenta seleção peruana em Brasília pelas Eliminatórias

O Brasil volta a entrar em campo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O compromisso desta terça-feira (15), que será contra a seleção do Peru, terá início às 21h45 (horário de Brasília) e terá como palco o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Atransmite tudo.

Ocupando a 4ª posição da classificação com 13 pontos em nove partidas, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior tenta emendar a segunda vitória consecutiva (após o triunfo de 2 a 1 sobre o Chile na última rodada), para tentar se aproximar da líder Argentina, que tem 19 pontos.

Para isto, a seleção brasileira tentará tirar proveito do fato de atuar diante de sua torcida. “Os torcedores, pelas cidades pelas quais passamos, estão sempre nos apoiando. Estamos procurando uma interação maior, nossos jogadores estão dando a resposta e a torcida percebe isso”, declarou o comandante do Brasil em entrevista coletiva concedida na última segunda-feira (13).

No entanto, mesmo atuando em casa, Dorival Júnior acredita que a equipe canarinho não deve encontrar facilidades diante dos peruanos: “Fizeram uma ótima partida contra o Uruguai, que é a terceira [seleção] nas Eliminatórias. Será um jogo complicado. Eles têm homens de muita briga nas bolas aéreas, têm meias que chegam com muita rapidez para tentar a finalização. São fortes nas jogadas de bola parada. Temos que ter um cuidado especial. Com certeza, a seleção do Peru exigirá muito da nossa equipe, nesse novo passo que queremos dar”.

Um dos caminhos apontados pelo técnico do Brasil para alcançar a vitória é a qualidade individual dos atacantes da equipe: “Tem que ser decisivo e importante nesse momento do um contra um. Temos jogadores de alto nível que têm essa capacidade de usar [a técnica] nessas situações, que têm troca de passes e se aproximam para tabelas”.

Diante da equipe peruana, Dorival deve realizar algumas mudanças em relação ao time que começou a partida contra o Chile. Vanderson, Bruno Guimarães e Gerson devem ocupar, respectivamente, as vagas de Danilo, André e Lucas Paquetá. Desta forma o Brasil deve iniciar o jogo com: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Brasil e Peru ao vivo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: