Aneel: diretor-geral diz terá reunião com TCU para tratar da fiscalização do serviço da Enel SP

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse que terá uma reunião às 11h30 desta terça-feira (15) com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes. Na pauta está a fiscalização do regulador sobre o serviço da Enel Distribuição São Paulo.

A Aneel recebeu o pedido do para reunião presencial em São Paulo. O diretor-geral da Aneel reforçou que o regulador está disponível para prestar todas as informações "necessárias para os órgãos públicos e de controle" sobre o trabalho de fiscalização na concessão da Enel SP.

Por volta das 10h50, os diretores da Aneel estavam em reunião pública. Na segunda-feira, 14, o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que a CGU faça uma "auditoria completa" no processo de fiscalização da Aneel em relação à concessionária Enel SP.