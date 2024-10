Luísa Sonza fala sobre a depressão que enfrentou: 'Acordar virou um sacrifício'

Luísa Sonza desabafou, em uma entrevista recente, sobre como é lidar com a depressão e falou que o foco dela agora é ter calma em sua vida. A cantora de 26 anos ainda completou que, quando estava com a doença estava no seu ápice, teve que pausar a carreira.

"A depressão é uma estaca zero. [Só percebi que precisava de ajuda] quando o acordar virou um sacrifício. Tinha que fazer o esforço de levantar da cama, escovar os dentes, comer... Eu chorava de dificuldade em fazer as necessidades básicas. [...] Você perde a vitalidade", declarou à revista Glamour.

Ela ainda falou sobre a importância de procurar ajuda profissional para lidar com o problema. "Por isso, a importância de buscar um especialista e não se diagnosticar, por exemplo, pelo TikTok. No meu caso, sempre fiz terapia e, quando cheguei num quadro mais profundo, fui ao psiquiatra. Hoje, me cuido e tenho acompanhamento", destacou.

Na entrevista, a cantora ressaltou que a Luísa de agora "não compactua com o caos" e que, antes, o caos a alimentava. "Eu achava que para estar em andamento tudo precisava acontecer. Tive uma criação um pouco conturbada entre meus pais, sempre tendo que lidar com alguma coisa. Isso me trouxe, desde criança, um movimento em círculo", revelou.

"Hoje em dia, não compactuo mais com isso, é difícil me tirar do prumo. Quero bem pouca adrenalina, estou ótima assim! Ah, 'mas falaram de você', não quero nem saber. Não, não vou ter mais uma úlcera por causa disso", disse.