Correção: X registra alta de downloads após desbloqueio

O X (ex-Twitter) voltou a figurar entre os aplicativos mais baixados do Brasil. Na quarta-feira, 9, data do desbloqueio, a rede teve 49 mil downloads, segundo levantamento da Mobile Time junto à AppMagic.

A onda de downloads seguiu alta no dia seguinte. O app foi baixado 54 mil vezes na quinta-feira, 10, e em quatro dias de operação, o X saltou da 861ª posição entre os apps mais baixados do Brasil para a 21ª.

A notícia de que a liberação estava próxima fez o volume de downloads aumentar de 6 mil para 21 mil entre segunda e terça-feira, dias que antecederam o desbloqueio. Antes disso, a rede de Elon Musk registrava menos de dez mil downloads diários em média.

O bloqueio

Os embates entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Elon Musk começaram no início deste ano, quando o bilionário acusou o Ministro de censura. Em 17 de agosto, após o escritório do X ser fechado no Brasil, o juiz intimou Musk a indicar um representante legal no País em 24 horas e o pagamento de multas, superiores a R$ 18 milhões, por descumprir bloqueios a perfis na rede social. Nenhuma das determinações foram acatadas. O X foi suspenso totalmente em 28 de agosto.

A medida ainda impôs multa de R$ 50 mil para quem tentasse burlar o bloquei com o uso de VPN - ferramenta que omite a localização de acesso à internet.

Embora o bilionário tenha desafiado as ordens de Moraes, a plataforma passou a cumprir todas as decisões, bem como pagar as multas impostas pelo STF.

Outras plataformas

O Bluesky foi o aplicativo que mais se beneficiou do vácuo deixado pelo X, porém foi a plataforma que mais sofreu com sua volta. Na segunda-feira foram registrados 12 mil downloads, enquanto, na quinta apenas 6 mil.

Por sua vez, o Threads, que tem apoio irrestrito do Instagram, continua acima dos dois concorrentes. A rede de propriedade da Meta, registra mais de 100 mil downloads por dia no Brasil e sempre está entre os dez mais baixados. Foram 109 mil instalações na quinta-feira, mesmo com o X já desbloqueado.N