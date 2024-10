Defesa Civil alerta para novos temporais e ventos fortes em SP no fim de semana; veja previsão

Entre sexta-feira, 18, e domingo, 20, São Paulo volta a enfrentar chuvas fortes e rajadas de vento intensas. O alerta foi feito pela Defesa Civil do Estado.

De acordo com o comunicado, uma frente fria trará precipitações significativas e rajadas de vento que podem ultrapassar os 60km/h, além de uma possível queda de granizo em algumas regiões do Estado. O acumulado de chuva pode chegar a 200 mm.

Há previsão de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e rajadas de vento em todas as regiões do Estado, com destaque para a Serra da Mantiqueira. Na sexta-feira, 11, uma forte chuva deixou boa parte da capital e da região metropolitana sem luz. Até esta quarta-feira, 16, a situação não foi totalmente resolvida. Pelo menos 90 mil endereços continuam sem energia.

"É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro", afirmou o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil , coronel Henguel Ricardo Pereira.