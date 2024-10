Desafio de busca de eficiência para o setor de saúde continua em 2025, diz CEO da Rede D'Or

Embora 2024 tenha sido um ano melhor para o setor de saúde do que 2023, com as companhias do setor apresentando uma melhora da sinistralidade (MLR), considerado o principal indicador para medir a eficiência e a saúde financeira das empresas do segmento, o desafio de busca de eficiência e redução de custos para o segmento deve continuar a ser o principal pano de fundo para as empresas do setor no ano que vem.

"O desafio de busca de eficiência pro setor continua para o ano seguinte, todos os players do mercado estão olhando para redução de custo e consolidação do setor", afirmou o CEO da Rede D'Or, Paulo Moll, durante o Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp) 2024, evento realizado anualmente pela Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp).

Na opinião do executivo, houve uma aceleração pela busca por eficiência no setor nos últimos 20 anos, muito motivada pelas crises enfrentadas pelo segmento. Com isso, ele acredita que a estruturação das companhias de uma forma mais organizada, o uso de novas tecnologias e a criação de novas parcerias entre operadoras e prestadoras de serviço do setor de todo o tipo devem ser cada vez mais frequentes para o setor nos próximos anos, se consolidando como uma tendência.

"Esse é um caminho sem volta. Quem não conseguir estabelecer alianças e se posicionar com uma escala mínima para operar vai ter dificuldade de operar. Buscar integração, alianças e crescimento de uma forma sustentável deve ser o foco", avaliou Moll.

O executivo avalia que na Rede D'Or especificamente, ainda há um peso da área administrativa, por exemplo, como um setor que deve ser mais otimizada nos próximos anos. "Ainda consideramos a área administrativa muito pesada. Temos quatro funcionários dedicados por leito a atividades não assistências. Temos que evoluir nisso e vamos usar de tecnologia para essa evolução".

Melhora não é homogênea

Para ele, no entanto, ainda não há uma melhora homogênea no setor, considerando que o desvio padrão, medida que indica a dispersão ou variabilidade dos dados em um conjunto, aumentou para operadoras e prestadoras de serviço.

"Os desafios, as complexidades que enfrentamos, seja por questões legislativas, pela alta frequência em novas coberturas pós-pandemia, ainda estamos enfrentando esse tipo de desafio. O cenário para saúde está equilibrado, não para todas, mas para um conjunto", aponta Moll.

Durante o painel, o vice-presidente do Conselho de Administração da Anahp e diretor geral do Hospital Israelita Albert Einstein, Henrique Neves, concordou, destacando que essa melhora para todo o setor é gradual.

Na avaliação dele, para que essa melhora se concretize para o setor como um todo, a verticalização das operações (uma empresa atuar como operadora de planos e dona de hospitais, por exemplo) deve ser uma abordagem cada vez mais comum no setor e tende a ser adotada para diminuir os riscos associados a esse sistema. "O futuro, embora não seja completamente tranquilo, promete ser dinâmico. Estaremos vivendo em um cenário incerto, porém, de certa forma, mais controlado", avalia.

Ele lembra ainda a importância de olhar para o setor em termos de valor financeiro, lembrando que, junto com o SUS, o setor arrecada, segundo ele, cerca de R$ 1 trilhão. "Somos 10% do PIB", aponta se referindo ao setor como um todo.