Globo anuncia segunda temporada de 'Estrela da casa'

Na noite desta quarta-feita, 16, a TV Globo anunciou a segunda temporada do reality show musical Estrela da Casa.

A confirmação foi feita pela apresentadora Ana Clara, que agradeceu as marcas que anunciaram no programa - o anúncio foi realizado no evento UpFront, voltado para o mercado publicitário. Ela agradeceu aos patrocinadores e disse que a emissora está aberta para novas parcerias.

"Eu continuo [na apresentação], a partir do momento que falo isso aqui, vira lei", brincou Ana Clara.

O vencedor da primeira temporada, Lucca, se apresentou ao lado do cantor Belo.

Em comparação ao Big Brother Brasil, o Estrela da Casa não teve o resultado esperado de audiência e tampouco em repercussão nas redes sociais.