Motorista alcoolizado é preso após atropelar dois na zona oeste de SP

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, na madrugada de quarta-feira, 16, na Avenida Cândido Portinari, zona oeste da capital de São Paulo. Ele também é responsável pelo atropelamento de duas pessoas em frente a um estabelecimento na região, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado. A identidade dele não foi divulgada e, desta forma, a defesa não foi localizada.

Conforme a investigação, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de acidente de trânsito. No local, um veículo foi encontrado atravessado na calçada. "O indiciado estava na condução do automóvel e, após teste do bafômetro, foi constatado que o mesmo estava embriagado", informa a pasta.

Dois homens, de 24 e 31 anos, estavam na calçada de um estabelecimento, quando foram atingidos pelo veículo. Um deles foi encaminhado ao Pronto-Socorro Lapa e o outro foi levado ao Hospital Universitário, também na zona oeste. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Ainda conforme a Secretaria da Segurança, a perícia foi acionada e o caso foi registrado como embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 33° DP (Pirituba).