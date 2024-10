Relembre carreira de Liam Payne com One Direction, maiores sucessos e trajetória solo

Liam Payne fez sucesso mundial com a banda One Direction antes de seguir carreira solo. O cantor morreu nesta quarta-feira, 16, em Buenos Aires, na Argentina. Ele foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte aos jornais argentinos

O cantor começou sua carreira em 2010, época em que esteve pela segunda vez no reality show The X Factor e se uniu aos outros quatro integrantes da One Direction. Antes, ele já havia participado da atração com apenas 14 anos, mas não havia sido aprovado pelos jurados - Simon Cowell, um deles, pediu para que o garoto "voltasse em dois anos".

No dia 23 de julho de 2010, a One Direction foi formada com garotos aprovados no programa e com idades entre 16 e 19 anos. Além de Payne, a banda incluía Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Harry Styles. A partir de então, o grupo quebrou recordes e se tornou o primeiro a emplacar quatro discos em primeiro lugar no ranking oficial da indústria musical nos Estados Unidos.

A One Direction fez uma passagem pelo Brasil em 2014, com shows no Brasil e no Rio de Janeiro. Em 2015, Zayn Malik anunciou que sairia do grupo, o que deu início aos rumores da separação. Em janeiro do ano seguinte, após o lançamento de Made In The A.M., a One Direction disse que tomaria um "descanso" indefinido.

Payne lançou sua primeira música solo, Strip That Down, em 2017. O single rapidamente se tornou um sucesso, alcançando o topo das paradas em vários países. Outras músicas que fizeram sucesso foram Familiar, com J Balvin, e For You, com Rita Ora. O disco de estreia de Payne, LP1, de 2019, contudo, não foi tão bem recebido por fãs e pela crítica.

A partir daí, o cantor teve dificuldade de emplacar músicas nas paradas e confessou ter sentido dificuldade durante a trajetória solo. Em março de 2024, ele lançou seu último single, Teardrops, após três anos sem novidades. No entanto, o desempenho comercial da música não foi o esperado. No início de 2024, Liam encerrou seu contrato com seu antigo empresário.

Lembre os principais sucessos de Liam Payne

Strip That Down (com Quavo)

For You (com Rita Ora)

Familiar (com J Balvin)