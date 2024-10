'Vale Tudo': Globo anuncia quem será Odete Roitman no remake; veja outros nomes do elenco

A TV Globo anunciou, na noite desta quarta-feira, 16, durante o UPFront 2025, evento voltado ao mercado publicitário. em São Paulo, os atores e atrizes já confirmados no elenco da adaptação de. O remake vai marcar os 60 anos da emissora e os 100 anos do Grupo Globo e estreia em março no horário das nove.

A novela, agora escrita por Manuela Dias, terá Debora Bloch no papel da vilã Odete Roitman, um dos personagens mais importantes da teledramaturgia brasileira. Havia um grande mistério sobre quem faria Odete. Os nomes de Fernanda Torres e da própria Débora já haviam sido especulados.

Taís Araújo (Raquel Acioli), Bella Campos (Maria de Fátima Acioli), Cauã Reymond (César), Paolla Oliveira (Heleninha), Renato Góes (Ivan Meirelles), Humberto Carrão (Afonso) Mallu Galli (Celina), Luís Salém (Eugênio), Julio Andrade (Rubinho), Karina Telles (Adelaide) e Belize Pombal (Consuelo) completam, por ora, o elenco.

Vale Tudo foi ao ar originalmente entre maio de 1988 e janeiro de 1989. Criada por Gilberto Braga, a trama foi escrita por ele, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção geral era de Dennis Carvalho.

Sucesso no horário das oito, a novela, que trazia forte crítica social, mobilizou o País em torno da pergunta: "quem matou Odete Roitman?" A vilã foi interpretada pela atriz Beatriz Segall. A revelação alcançou 81 pontos.

Como Deborah Bloch anunciou no evento, a autora Manuela Dias escolherá outro assassino para Odete- na primeira versão, era Leila, mulher de Marco Aurélio, interpretada por Cássia Kiss, quem matou a vilã motivada por ciúmes.