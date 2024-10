'Quando Sabrina Sato entrou no BBB, o Nicolas Prattes tinha seis anos', diz Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt foi um dos convidados do UpFront 2025, evento promovido pela TV Globo nesta quarta-feira, 16, para apresentar sua programação para o mercado anunciante. Escalado para falar sobre as novidades do, o apresentou brincou com a diferença de idade do casal Sabrina Sato e Nicolas Prattes.

"Quando a Sabrina entrou no BBB (em 2003), o Nicolas tinha seis anos", disse Schmidt, arrancando risos da plateia. O objetivo da frase, além de falar sobre o casal do momento, era mostrar aos patrocinadores o quanto o programa é duradouro - a atração está há quase 25 anos no ar.

Sabrina, de 43 anos, e Nicolas, de 27, começaram a namorar em fevereiro deste ano. A apresentadora anunciou que está grávida do ator nesta quarta-feira.

Sabrina participou do mesmo evento que Schmidt. Ela subiu ao palco minutos depois do apresentador do BBB para apresentar a cobertura que a Globo fará do carnaval 2025. Sabrina não faz nenhum comentário sobre a brincadeira de Schmidt, mas falou pela primeira vez em público sobre a gravidez que, segundo ela, ainda é "bastante recente".

Sabrina fez questão de dizer que desfilará no próximo carnaval - ela costuma participar como rainha da bateria no desfile da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Portela, no Rio de Janeiro. Ela calcula que estará de sete meses durante a folia.

"Se o médico falar que não vai dar (para desfilar), eu mudo de médico", disse Sabrina. Anteriormente, ela já havia manifestado o desejo de desfilar de grávida.

Sabrina confirmou também que fará mais uma edição do programa Carnaval da Sabrina, no Globoplay. A atração acompanha os preparativos da apresentadora para o carnaval e a correria a qual ela se submete para poder desfilar nas duas escolas de samba.