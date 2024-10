Filhos gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert desfilam na SPFW

Os gêmeos João e Francisco Hilbert, de 16 anos, estrearam na São Paulo Fashion Week (SPFW), evento que ocorre entre os dias 14 e 21 na capital paulista. Os dois são filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, e estiveram na passarela por marcas nacionais, como Salinas, Handred e Normando.

Ambos são agenciados pela WAY Model, empresa que também gerencia Alinne Moraes, Grag Queen, Cintia Dicker e Alessandra Ambrósio. Eles possuem perfis no Instagram, que são voltados para as fotos da agência.

A mãe, Fernanda Lima, também prestigiou os desfiles dos irmãos: "Fiquei esperando ansiosa meus amores entrarem na passarela. E olha o resultado", compartilhou ela, com vídeos e fotos dos modelos.

Em outra postagem, Fernanda também brincou com o título de "nepo babies" (filhos de artistas que seguem a carreira dos pais): "E lá fui eu de novo prestigiar meus 'nepo babies' na SPFW, mas eles que aproveitem por que logo me aposento".

Rodrigo Hilbert não conseguiu estar presente no desfile, mas acompanhou de perto a estreia dos filhos por meio de uma ligação em vídeo, de acordo com seus stories.

João e Chico, como são apelidados, também são irmãos de Maria Manoela, a caçula de 4 anos. No aniversário dos gêmeos, em 18 de abril, Fernanda Lima postou uma comemoração em família, já que a data se aproxima do aniversário de Rodrigo Hilbert, em 22 de abril.

"Amo esses homens! Tenho esperança nos homens. Por aqui, diálogos delicados, lágrimas, sensibilidade, abraços e vulnerabilidades são mais que bem-vindos", disse Fernanda, junto de uma foto com a família completa.

Recentemente, Rodrigo fez um "TBT" ("Throwback Thursday", que pode ser traduzido para "Quinta-feira das Lembranças), e postou foto dos gêmeos menores e em diversos passeios. As fotos também contavam com o avô de Hilbert, Haine.