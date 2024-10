Obmep 2024: mais de 900 mil alunos fazem prova da 2ª fase neste sábado

As provas da 2ª fase da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) serão aplicadas neste sábado (19) a mais de 900 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio inscritos em todo o país.

Os classificados na primeira etapa da competição científica farão a prova às 14h30 (no horário de Brasília). A avaliação terá três horas de duração.

Os locais das provas estão disponíveis no site oficial da Olimpíada, separados por unidade da federação e escolas participantes.

A edição do evento deste ano registrou recorde de instituições de ensino participantes (56.516), localizadas em 5.564 municípios, o que corresponde a 99,9% das cidades brasileiras. Neste ano, a primeira etapa, realizada em 4 de junho, reuniu 18,5 milhões de alunos de todas as regiões do país.

Segunda fase

A prova da segunda fase da OBMEP é composta de seis questões discursivas, adequadas a cada nível de ensino (fundamental e médio).

A prova pode ser feita a lápis ou à caneta esferográfica azul ou preta.

Os participantes devem apresentar um documento de identificação legível, como a carteira de identidade, a certidão de nascimento ou a carteira escolar.

A organização da Obmep recomenda que os estudantes cheguem com pelo menos 30 minutos de antecedência ao local de aplicação da prova deste sábado.

Em caso de dúvidas, o contato telefônico da Obmep é (21) 2529-5084.

Premiação

Nesta 19ª edição, a Obmep premiará os estudantes com 8.450 medalhas nacionais, sendo, 650 de ouro; 1.950, de prata; e 5.850, bronze, além de 50 mil menções honrosas pela participação na disputa. A iniciativa ainda terá 20,5 mil medalhistas estaduais.

A divulgação de todos os premiados ocorrerá em 20 de dezembro deste ano.

Adicionalmente, os alunos que conquistarem medalhas nacionais são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), que tem o objetivo de despertar a vocação científica dos estudantes, ampliar o conhecimento e prepará-los para um possível desempenho profissional e acadêmico relacionado com a matemática.

O programa PIC promove encontros presenciais e virtuais para estimular o raciocínio lógico e a criatividade dos estudantes por meio do contato deles com questões das áreas desta disciplina.

Os estudantes de escolas públicas também recebem uma bolsa de incentivo de R$ 300 para participarem do programa.

Obmep

A Obmep é considerada a maior olimpíada do conhecimento do país e tem o objetivo de contribuir para incentivar o estudo da matemática e identificar jovens talentos.

A competição científica é destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Anualmente, a iniciativa é realizada em duas fases custeadas com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC).

O Impa explica que o desempenho na olimpíada de matemática também é considerado no processo seletivo de ingresso de alunos no primeiro curso de graduação do instituto: o bacharelado gratuito em matemática da tecnologia e inovação, o Impa Tech. .

O curso de nível superior pretende capacitar os estudantes a entrarem no mercado de tecnologia e inovação.

A entidade é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Ministério da Educação. A edição anual do curso oferece até cem vagas, no modelo presencial, na cidade do Rio de Janeiro.

As inscrições para o processo seletivo da turma de 2025 Impa Tech começam em novembro.

Portal

Para se prepararem, os estudantes que participam da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas podem ter acesso ao portal da Obmep, que disponibiliza conteúdos gratuitos, incluindo videoaulas, apostilas, exercícios, problemas resolvidos, testes, aplicativos e outros.

No mesmo site, o aluno pode ter acesso ao seu histórico e aos testes de avaliação e o certificado de participação no módulo, caso o aluno acerte pelo menos 70% das perguntas. Os responsáveis pelos estudantes conseguem acompanhar o desempenho de seus filhos. Já os professores podem usar o portal para montar uma turma e orientar seus alunos.