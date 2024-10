Hoje é Dia: aniversário da EBC e conquistas LGBTQIAPN+ são destaques

A quarta semana de outubro tem como um dos destaques o aniversário da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que celebra 17 anos no dia 24. Referência brasileira em comunicação pública, a EBC leva diariamente aos brasileiros conteúdos que ajudam a fomentar a construção da cidadania. São produtos jornalísticos de qualidade, atrações com finalidade educativa, inclusiva, artística, cultural, informativa e científica, oferecidos por meio dos veículos de comunicação sob a sua gestão: TV Brasil, Canal Gov, Agência Brasil, Agência Gov, Radioagência Nacional, Rádio Nacional, Rádio MEC e Canal Educação. A missão e as conquistas da EBC foram destaque nesta reportagem especial da Agência Brasil, publicada em 2022, por ocasião da comemoração dos 15 anos da empresa.

Direitos LGBTQIAPN+

Aproveitando que a promoção da diversidade e defesa dos direitos humanos é um dos carros-chefe da EBC, vamos falar de uma importante conquista da comunidade LGBTQIAPN+. O dia 21 de outubro foi a data em que a transexualidade deixou de ser considerada doença, sendo excluída do Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais da Associação Norte-Americana de Psiquiatria e da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS). O tema ganhou destaque em programas da TV Brasil, como esta edição de outubro de 2017 do Estação Plural.

Prevenção da osteoporose

Hoje, 20 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Osteoporose. Instituída em 1997, a efeméride chama a atenção para a doença que se se desenvolve de forma silenciosa e acomete principalmente as mulheres. O tema foi abordado nos veículos da EBC, como esta reportagem de 2022 da Rádio Nacional e esta outra, publicada em 2023, na Agência Brasil, que destacou como o diagnóstico tardio em homens prejudica o tratamento.

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

Grandes artistas brasileiros

O cineasta Walter Hugo Khouri, um dos principais expoentes do cinema produzido na chamada Boca do Lixo, em São Paulo, nasceu no dia 21 de outubro. Khouri dirigiu filmes que criticam a decadência moral da alta sociedade e dramas existenciais. Sua obra foi analisada por ocasião dos 10 anos de sua morte, em 2013, na TV Brasil.

Já no dia 22 de outubro faleceu Oswald de Andrade, um dos promotores da Semana de Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo. Em 2022, nas comemorações dos 100 anos desse icônico evento, que transformou para sempre a produção artística brasileira, o programa Arte Clube, da Rádio Nacional, abordou a importância da obra do escritor, ensaísta e dramaturgo. Os 60 anos de seu falecimento também foram lembrados nesta edição do História Hoje, da Radioagência Nacional, que foi ao ar em 2014.

O cantor e compositor paulista Walter Franco faleceu no dia 24 de outubro. Membro da Vanguarda Paulista e popularmente conhecido pelo apelido de Maldito, Walter foi um dos compositores mais atuantes e criativos dos anos 1970. No dia de seu falecimento, em 2019, a Agência Brasil publicou esta extensa reportagem sobre sua obra, que conta desde o começo de sua carreira, compondo trilhas para peças teatrais, até despontar nos festivais da época com as músicas “Não se queima um sonho”, “Cabeça” e “Canalha”. Os 50 anos do álbum “Ou não”, um dos mais celebrados de sua carreira, foram destaque do programa Clube do Vinil, da Rádio Nacional, em 2023

Invenções que mudaram a história da humanidade

Em 23 de outubro é comemorado no Brasil o Dia do Aviador, em celebração ao que pode ser considerado um dos feitos mais importantes já realizados por um brasileiro. Nesta data, em 1906, Alberto Santos Dumont fez o primeiro voo em um avião, pilotando o 14 Bis, em Paris. A vida e as obras do pai da aviação foram amplamente exploradas pelos veículos da EBC. Quando o voo do 14 Bis completou 115 anos, em 2021, foi publicada esta reportagem da Agência Brasil e esta outra, da Radioagência Nacional. Santos Dumont também foi homenageado nesta edição de 2017 do programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional.

Além do avião, outra invenção divisora de águas na história também foi criada nesta semana de outubro. Thomas Edison desenvolveu a lâmpada elétrica incandescente no dia 21. Ele não foi o primeiro a trabalhar nessa ideia, mas seu modelo foi o mais bem sucedido e o primeiro a ter alcance comercial. O feito do americano foi contado no programa História Hoje, da Rádio Nacional, em 2014.

Para fechar a semana, não podemos deixar de citar a criação da Organização das Nações Unidas, no dia 24 de outubro. A ONU começou em 1945, reunindo 51 nações. Hoje já integra 193 estados-membros. A Organização trabalha pela manutenção da segurança e da paz, a promoção dos direitos humanos, o apoio ao desenvolvimento econômico e ao progresso social, a proteção do meio ambiente o fornecimento de ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. O importante papel por ela desempenhado foi explicado em 2018 pela Agência Brasil.

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 20 a 26 de outubro de 2024: