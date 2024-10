Criança de 3 anos baleada na cabeça está em estado gravíssimo

Uma menina de 3 anos, identificada como E.O.F., foi baleada na cabeça na noite de quinta-feira (17) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A criança foi atingida enquanto saía de casa com os pais para uma consulta médica.



A menina foi socorrida inicialmente ao Hospital Infantil de Belford Roxo e, após ser estabilizada, transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias, onde permanece intubada e em estado gravíssimo no CTI Pediátrico. Ela passou por cirurgia para drenagem de hematoma intracerebral temporal esquerdo e craniotomia descompressiva extensa na sexta-feira (18).



As circunstâncias em que a criança foi atingida ainda são desconhecidas, mas a região onde o incidente ocorreu é conhecida por confrontos entre criminosos rivais. A Polícia Militar informou que não havia operações policiais em andamento no momento do tiroteio.



A Polícia Civil investiga o caso e diligências estão em andamento para identificar a origem do disparo. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, 17 crianças foram baleadas no Grande Rio desde o início do ano, sendo 11 atingidas por bala perdida.