Trio elétrico capota e deixa 3 mortos e 6 feridos no interior de Pernambuco

Um trio elétrico do grupo musical Trio Zeus caiu em uma ribanceira na manhã deste domingo, 20, no acesso ao município de Machados, na região agreste de Pernambuco. Segundo o prefeito da cidade, Juarez da Banana (PSB), três pessoas que faziam parte da banda morreram e seis ficaram feridas. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

A queda do veículo aconteceu em um ponto da estrada conhecido como Curva da Pedra.

O veículo tombou e desceu um barranco, arrastando vegetação. Policiais Militares da 6ª Companhia Independente (CIPM), responsável pelo policiamento de Machados, foram acionados para atender a ocorrência junto com o Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram dois mortos; uma terceira vítima chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu.

Seis pessoas foram levadas ao Hospital Edison Alvares, quatro em estado grave, segundo o diretor Médico da unidade, Mário Alves.

Em postagem da prefeitura de Machados nas redes sociais, o diretor afirma que os pacientes com quadros mais graves foram transportados para outras unidades mais preparadas. As equipes de médicos e enfermeiros foram reforçadas para atender as ocorrências.

O grupo musical Trio Zeus participou, no sábado, 19, de uma festa para celebrar a reeleição do prefeito Juarez da Banana, confirmada nas urnas no dia 6 de outubro. O mandatário lamentou o acidente e as mortes dos integrantes da banda.

"É com tristeza que recebo a notícia do acidente com o Trio Zeus, e o falecimento de três dos componentes, além dos seis feridos, que nesse momento recebem todos os cuidados necessários por uma equipe de seis médicos, quatro enfermeiros e técnicos preparados para realizar os procedimentos necessários até a remoção para outros hospitais", disse o prefeito.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que a Polícia Civil de Pernambuco também foi acionada, e que as diligências foram iniciadas. O inquérito policial que investigará o acidente ficará a cargo da Delegacia de Machados.