A atriz Claudia Raia mostrou mais um momento fofo do filho, Luca, neste domingo, 20. O bebê estava brincando com a mãe enquanto Claudia falava com ele sobre os irmãos, que receberam o apelido de Nuno (Enzo Celulari) e Totô (Sophia Raia). "Coisa mais amada do Brasil, quem é?", pergunta a atriz para Luca, que responde "Totô". "Não é a Totô, é você", brinca Claudia.

Em determinado momento do vídeo, Luca chama por Sophia, a Totô, que estuda em outra cidade. Atualmente, ela e o marido, Jarbas Homem de Mello, estão em cartaz com o musical Conserto para Dois, em São Paulo. "Nós vamos ficar um pouquinho longe da Totô agora. Mas nós vamos ligar para ela todo dia. Está com saudade da Totô? A mamãe também", disse Claudia para o bebê.

Sophia comentou no vídeo. "Para, eu vou chorar. A Totô te ama, meu bebezinho lindo", disse. Luca tem 1 ano de idade.