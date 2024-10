Lula presta solidariedade aos familiares de atletas mortos em acidente no Paraná

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu perfil no X, antigo Twitter, para manifestar solidariedade a familiares dos atletas que morreram em um acidente rodoviário no Paraná. A ocorrência se deu foi no domingo, dia 20. "Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná. Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", disse o presidente.