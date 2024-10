Polícia prende mulher que espancou até a morte enteado de 3 anos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta segunda-feira (21), uma mulher investigada por espancar até a morte o enteado de 3 anos. A suspeita foi localizada em um sítio em Aldeia Velha, município de Silva Jardim, na Região Serrana.



Segundo as investigações da 121ª DP (Casimiro de Abreu), a criança foi encaminhada a um hospital, e a madrasta inicialmente apresentou uma versão falsa sobre a morte. Ela alegou que um motor de caminhão escorado em uma parede teria caído sobre a vítima.



No entanto, a equipe da 121ª DP desconfiou do relato. Após um trabalho de monitoramento, a investigação revelou inconsistências na declaração da suspeita. Além disso, o laudo de necropsia realizado no corpo do menino confirmou que a causa da morte foi espancamento.



Diante das evidências, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de prisão contra a autora, que foi cumprido pelos agentes.