Bebê de 9 meses, dada como morta, apresenta sinais de estar viva durante velório em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso de uma bebê, de 9 meses, que teve a morte confirmada por um hospital municipal da cidade de Correia Pinto (interior do Estado), na madrugada do último sábado, 19, mas que horas depois apresentou sinais de estar viva durante o velório. A situação vem sendo acompanhada pela delegacia do município.

A prefeitura afirma que todos os seus profissionais de saúde são constantemente orientados e treinados, mas que ninguém pode emitir atestados ou declarações sem constatar corretamente as condições dos pacientes.

A bebê Kiara Crislayne de Moura dos Santos deu entrada no hospital municipal Faustino Riscarolli na madrugada de sábado, por volta das 3h. A equipe de plantonistas atendeu a paciente e constatou o óbito da criança, informou a Prefeitura de Correia Pinto, em nota.

Momentos depois, durante o velório de Kiara, por volta das 19h, a bebê teria apresentado sinais vitais, indicando a possibilidade de estar viva. Conforme o registro do Corpo de Bombeiros, um farmacêutico foi acionado e, com um oxímetro infantil e estetoscópio, aferiu que havia batimentos cardíacos fracos e oxigenação no sangue da criança.

Kiara foi levada de volta ao hospital, onde a equipe médica checou a oximetria e verificou que havia batimentos cardíacos e saturação. Entretanto, após um exame de eletrocardiograma, não foram constatados sinais elétricos e a criança teve novamente o óbito confirmado.

A prefeitura de Correia Pinto lamentou o ocorrido, e disse, em nota, que "em nenhuma circunstância, qualquer profissional pode emitir atestados ou declarações sem a devida constatação das condições do paciente".

"Todos os profissionais de saúde são constantemente orientados e treinados, garantindo que a vida e o bem-estar das pessoas sejam sempre a prioridade", acrescentou.

A administração municipal informou ainda que a Diretora Geral da Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli acionou o Instituto Geral de Perícias, que vai analisar o caso e divulgar um laudo conclusivo sobre a morte da criança dentro de 30 dias.

A Polícia Civil de Santa Catarina declarou que a DP de Correia Pinto instaurou inquérito para apurar as causas e as possíveis responsabilidades do episódio. "Por se tratar de uma situação extremamente delicada e envolver uma bebê, a PCSC neste momento não divulgará detalhes sobre o andamento das investigações."