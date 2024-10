'É sempre delicado', diz Stepan Nercessian sobre doações ao Retiro dos Artistas

Stepan Nercessian, presidente do Retiro dos Artistas, falou sobre algumas dificuldades com as contas da instituição, durante entrevista publicada na segunda-feira, 21, pelo O Globo. Entretanto, ele se animou com o aumento das doações, que beneficiam artistas residentes do Retiro, localizado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

Sobre a instabilidade da instituição, Stepan comentou que o fechamento das contas "é sempre um momento delicado": "A doação depende de quem doa, e pode ser suspensa a qualquer momento. Fizemos um convênio, e agora todos os residentes têm plano de saúde, algo que era um sonho e que traz grande tranquilidade para todos nós", disse.

Entretanto, o ator explicou que mais pessoas perceberam a importância da instituição recentemente. "Muitos colegas tinham medo de visitar o retiro achando que seria um asilo, um lugar deprimente. Mas perceberam que, pelo contrário, as pessoas ali vivem um momento especial da vida. A corrente de apoio está crescendo, e muita gente está nos ajudando."

Alguns artistas são figurinhas carimbadas nas visitas ao Retiro. Marieta Severo, Gloria Pires, Boni e Fernanda Montenegro são alguns dos artistas que fazem parte das doações e das visitas mais constantes.

O presidente da instituição destacou a ajuda de Boni para o Retiro dos Artistas: "Ele reformou nossa lavanderia e também o refeitório. Essas ações nos animam muito. Temos também pessoas maravilhosas que, às vezes, contribuem não com dinheiro, mas com visitas e conversas com os residentes. Isso é uma forma de participação tão importante quanto a financeira".

Na terça-feira, 22, Boni, que lançou recentemente seu livro O Lado B de Boni, revelou que toda a arrecadação com os direitos autorais do livro foram doados para a instituição. Todos os livros do ex-diretor da Globo tiveram o lucro revertido para o local.