Avião cai perto da Base de Parnamirim, no Rio Grande do Norte

Um avião caiu perto da Base Aérea de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, no início da tarde desta terça-feira, 22.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar, acionado pela Força Aérea Brasileira (FAB) para conter as chamas na vegetação provocada pelo querosene da aeronave. Ainda não há informações sobre vítimas ou a causa do acidente.

Momentos antes da queda, outros aviões foram vistos em treinamento na região. Está previsto para o período de 3 e 15 de novembro o Cruzex, um exercício operacional multinacional. Na ocasião, militares e aeronaves de países da América do Sul, Europa e América do Norte participam de simulações de guerra com modelos diversos de caças. Além do Brasil, há participantes de mais 14 países.

Conforme oficiais da FAB ouvidos pelo Estadão, a aeronave envolvida no acidente participava de operações relacionadas ao Cruzex. Procurada, a Força Aérea ainda não confirmou de onde era a aeronave.