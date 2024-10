Operário e América-MG jogam pela 33ª rodada da Série B

Tendo como objetivo permanecerem com chances reais de buscarem o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, Operário e América-MG medem forças, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (23) no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 33ª rodada da Série B.

O Fantasma chega à partida, que contará com a transmissão ao vivo da TV Brasil, na 9ª posição da classificação com 47 pontos, muito próximo do Mirassol, primeira equipe dentro do G4. “Sabemos da distância [para o G4], só que matematicamente temos chance. O torcedor do Operário não tem como terminar esse ano frustrado, não tem como. Seria injusto com ele mesmo. O que a gente tem que ter? Esperança”, declarou o técnico do Fantasma, Rafael Guanaes, em entrevista coletiva após o empate com o Paysandu no último domingo (20).

Para esta partida o Operário deve contar com um importante retorno, do meio-campista Gabriel Boschilia, que cumpriu suspensão na última rodada. Com isso o Fantasma deve iniciar o jogo com: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Borech e Gabriel Feliciano; Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz e Boschilia; Maxwell, Ronald e Daniel Lima.

Do outro lado do gramado estará um América-MG que ocupa a 7ª posição com 49 pontos. Segundo o técnico Lisca, uma das razões para a atual campanha do Coelho na competição é a fragilidade de sua defesa: “É uma coisa que tem tirado meu sono. Tenho discutido com a comissão técnica, pois temos tomado muitos gols mesmo. Um time para ser campeão e chegar [ao G4] tem que ter equilíbrio, tem que fazer [gols] e não tomar. Então, realmente, é uma coisa que está nos preocupando”.

Com o menor número de derrotas na atual edição da Série B (7 no total, nenhuma como mandante), o América também se destaca pelo grande número de empates na competição, situação que incomoda o técnico Lisca: “É muito empate, concordo. Não perdemos ainda no [estádio] Independência este ano. É uma marca legal, mas trocaria três empates por uma vitória e duas derrotas. Seriam os mesmos três pontos, e o primeiro critério de desempate é o número de vitórias”.