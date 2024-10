Rio tem manhã de terror com um morto e cinco baleados em tiroteio no Complexo de Israel

Rio - Um intenso confronto durante uma operação da Polícia Militar nas comunidades da Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, no Complexo de Israel, Zona Norte, deixou um homem morto e outras cinco pessoas baleadas, na manhã desta quinta-feira (24). O tiroteio interditou a Avenida Brasil e afetou a circulação de trens, linhas municipais de ônibus e do BRT. O município do Rio está em Estágio 2, quando há risco de ocorrência de alto impacto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, três pessoas feridas no confronto deram entrada no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, foi baleado na cabeça e chegou sem vida à unidade. Já Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49, sofreu uma perfuração no crânio, foi entubado e tem quadro gravíssimo, enquanto Alayde dos Santos Mendes, 24, atingida na coxa direita, está estável e em acompanhamento médico.

Além deles, segundo a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove), um ônibus da Transportadora Tinguá, que fazia a linha 493 Ponto Chic x Central, foi atingido por tiros quando passava pela Avenida Brasil, na altura de Cordovil, e um passageiro foi baleado e outros ficaram feridos com estilhaços de vidro. Imagens obtidas por O DIA mostram o homem baleado na cabeça e desacordado em um dos bancos do coletivo. Confira abaixo.

"A Semove, entidade que representa 175 empresas em todo o Estado, lamenta profundamente mais um episódio de violência no transporte público do Rio de Janeiro", disse a Federação, em nota. Segundo o Ministério da Saúde, três pessoas foram levadas para o Hospital Federal de Bonsucesso. Um deles está em estado grave e passa por cirurgia. Ainda não há informações sobre as circunstâncias em que as vítimas foram atingidas.

Confronto fecha Avenida Brasil e afeta rotina da população

Por volta das 7h, devido à troca de tiros, a Avenida Brasil precisou ser interditada no sentido Zona Oeste, a partir do BRT Cidade Alta, e no sentido Centro, na altura do viaduto de Vigário Geral, e segue com interdições intermitentes. Nas redes sociais, circulam imagens do congestionamento que se formou na via e dezenas de pessoas aparecem fora dos veículos e sentados atrás das muretas, tentando se proteger dos disparos. Em um deles, é possível ver passageiros abaixados dentro de um ônibus.

Avenida Brasil altura da Cidade Alta pic.twitter.com/8JPLwJgb6c — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) October 24, 2024

Bala voando na altura da cidade alta, muito atenção pela região. pic.twitter.com/IXMlIwbwWz — Alessandro (@Sandrao1910) October 24, 2024

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), às 8h35, o município entrou em Estágio 2, devido ao tiroteio que interdita a Avenida Brasil e "afeta significativamente" o corredor Transbrasil do BRT. O COR informou ainda que a Avenida Brasil continua com interdições intermitentes, mas com reflexos nos dois sentidos, causando impactos na mobilidade urbana.



De acordo com o Rio Ônibus, 35linhas de ônibus foram afetadas com o fechamento da Avenida Brasil. "Mais um dia em que o direito de ir e vir da população carioca é prejudicado pela falta de segurança pública da cidade. O Sindicato apela para que as autoridades tomem as devidas providencias para garantir o direito básico de deslocamento das pessoas", declarou o sindicato das empresas de ônibus, em nota.

A Mobi-Rio, responsável pelo BRT, informou que os serviços 60 - Terminal Deodoro x Terminal Gentileza (Parador), 61 - Terminal Deodoro x Terminal Gentileza (Expresso) e 71 Vigário Geral x Terminal Gentileza (Expresso) operaram com intervalos irregulares. Neste momento, os intervalos estão em processo de normalização.

Também por conta do confronto nas proximidades da estação de trem de Cordovil, o ramal Saracuruna opera somente no trecho Central do Brasil x Penha e Duque de Caxias x Saracuruna, com intervalos de 30 minutos em ambos. As estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral precisaram ser fechadas. Segundo a SuperVia, a medida é para segurança de passageiros e colaboradores. A concessionária informou ainda que, na estação de Cordovil, há dois funcionários na bilheteria, que não conseguem sair por causa do tiroteio.

Estação Gramacho lotada, problemas de Insegurança pública na Cidade Alta, provocou alteração nos deslocamentos dos Trens.

Imagens/Mobilidade/Urbana pic.twitter.com/QbNjMSurM8 — INFORME CIDADAO (@CidadaoInforme) October 24, 2024

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), até o momento, uma escola da rede estadual precisou ser fechada na região. A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que 16 escolas da rede municipal foram impactadas pela operação policial, sendo oito delas na Cidade Alta, cinco em Vigário Geral e Parada de Lucas e outras três nas comunidades Cinco Bocas e Pica-Pau.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o Centro Municipal de Saúde (CMS) Iraci Lopes e a Clínica da Família Heitor dos Prazeres acionaram o protocolo de acesso mais seguro e suspenderam o funcionamento nesta quinta-feira. Já o CMS José Breves dos Santos suspendeu o início do funcionamento nesta manhã e agora avalia a possibilidade da abertura. Segundo a pasta, em 2024, até o momento, os episódios de instabilidade e violência provocaram 900 registros de fechamento temporário de unidades de saúde.

De acordo com a PM, a operação desta quinta-feira é realizada pelo 16º BPM (Olaria) para coibir roubo de veículos e cargas. Até o momento, não há registros de prisões ou apreensões. Criminosos atearam fogo em barricadas e em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver as colunas de fumaça que se formaram na região e ouvir a troca de tiros.