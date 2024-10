SP volta a registrar pancadas de chuva nesta quinta-feira

A cidade de São Paulo deve registrar pancadas isoladas de chuva com curta duração na tarde desta quinta-feira, 24, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura da capital. O dia, porém, segue com aberturas de sol e temperaturas em elevação.

Na quarta-feira, 23, temporal atingiu novamente a cidade, provocando quedas de árvores; mais de 70 mil casas ficaram sem energia no pico da ocorrência. Por volta da meia-noite, o número de afetados tinha caído para 46,196 mil consumidores - 32,523 na cidade de São Paulo. Na manhã desta quinta-feira, a Enel informou que são 32,184 sem energia, sendo 25,591 na capital.

Ainda de acordo com o órgão municipal, na sexta-feira, 25, também há risco para fortes pancadas de chuva no período da tarde. A atenção, porém, com relação aos ventos deve se manter ao longo do dia. As maiores rajadas podem alcançar os 70 Km/h, segundo o CGE.

Conforme a Meteoblue, há previsão de chuvas até domingo, 27, na cidade de São Paulo, quando o dia também permanecerá nublado e com temperaturas mais baixas.

Veja a previsão para os próximos dias:

- Quinta-feira: entre 21ºC e 28ºC;

- Sexta-feira: entre 22ºC e 27ºC;

- Sábado: entre 18ºC e 26ºC;

- Domingo: entre 16ºC e 19ºC.

Alerta vermelho e laranja para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho e laranja para tempestades em grande parte do Rio Grande do Sul, assim como partes do Paraná e de Santa Catarina. Para alguns municípios, o aviso é válido ao longo desta quinta-feira, 24. Em outros, o alerta se estende até as 12 horas de sexta-feira, 25.

Em cidades gaúchas, há os dois tipos de avisos do Inmet. Ainda de acordo com o instituto, chuvas também devem atingir outras partes do País.

Conforme a Climatempo informou anteriormente, um ciclone extratropical potencialmente perigoso se aproxima do Sul do Brasil nesta quinta-feira. São esperadas tempestades e ventos fortes em todos os Estados do Sul, especialmente no Rio Grande do Sul.