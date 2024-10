Acidente de avião no interior de SP causou a morte de cinco pessoas

Cinco funcionários da empresa de aviação Abaeté morreram no acidente aéreo na noite dessa quarta-feira, 23, na divisa entre Paraibuna e Santa Branca, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Segundo a empresa, a aeronave transportava o comandante, piloto, enfermeiro, mecânico e a médica da empresa.

O avião havia decolado às 16h51 de Florianópolis em direção a Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião teria se chocado contra um morro e pegado fogo após o impacto. Apenas o nome de uma das vítimas, o comandante Jeferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos, foi divulgado pela empresa.

Natural de Guanambi, na região sudoeste da Bahia, Jeferson trabalhava como piloto há 13 anos e tinha mais de 5 mil horas de voo. O comandante era filho do também piloto Carlos Ferreira, conhecido como "Carlão", e considerado um piloto experiente. Jeferson era casado e não tinha filhos. Segundo familiares, ele passaria por Belo Horizonte, onde a aeronave faria um pouso, e seguiria depois para Salvador, onde fica a sede da empresa.

A família aguarda informações sobre a liberação do corpo para tratar do sepultamento.

A causa do acidente ainda é desconhecida. "A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil", informa a nota.

Modelo foi o primeiro pressurizado da Embraer

O Embraer-121 Xingu que caiu no interior de São Paulo foi fabricado no Brasil em 1982 e incorporado à frota da Abaeté Táxi Aéreo em 2006. É um avião com oito assentos e capacidade para até seis passageiros, sendo o primeiro modelo pressurizado da Embraer. A Abaeté Táxi Aéreo opera uma frota de aeronaves de diversos modelos, como Cessna Caravan, EMB Carajá, EMB Xingu e Bandeirante.

A empresa controla a Abaeté Linhas Aéreas, fundada em 1995 e que opera voos regionais no Nordeste. Com sede em Salvador, ela realiza voos regulares oferecidos sempre para os mesmos trechos, nos mesmos dias da semana e horários.