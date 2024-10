Ana Hickmann: perícia conclui que assinatura de apresentadora em empréstimo é falsa

Uma perícia grafotécnica realizada a pedido do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) constatou que assinaturas feitas no nome da apresentadora Ana Hickmann em um empréstimo bancário de mais de R$ 652 mil são falsas. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora nesta quarta, 23, e pelo, que teve acesso ao laudo. A apresentadora acusa Claudia Helena dos Santos, sua ex-agente, a forjar as assinaturas a favor do empresário Alexandre Correa, seu ex-marido.

Em contato com o Estadão, Alexandre Correa afirmou que não responde mais a acusações da equipe de Ana Hickmann. Ele acusa a assessoria da apresentadora de ter realizado 12 denúncias contra ele sem provas. Leia mais abaixo.

A reportagem também busca contato com Claudia Helena dos Santos, mas ainda não obteve sucesso. O espaço permanece aberto para manifestação.

A perícia comparou assinaturas contidas em documentos pessoais da apresentadora, além de outras feitas por ela presencialmente, com as assinaturas presentes no pedido de empréstimo. "As assinaturas e rubricas apostas no documento questionado dos autos são irrefutavelmente falsas", afirmou o laudo, assinado na última segunda, 21.

Em julho, o TJSP já havia suspendido uma dívida de R$ 1,7 milhão da apresentadora. A ação envolvia uma dívida milionária da empresa Hickmann Serviços Ltda, no nome de Ana e de Alexandre, em uma instituição financeira de Tatuí, no interior de São Paulo. A empresa cobrava o débito na Justiça desde dezembro e chegou a requerer a penhora de bens da apresentadora, como imóveis e faturamentos com direitos de imagem, propagandas na TV e publicidades feitas nas redes sociais. À época, Alexandre Correa alegou "fake news" e disse que sua defesa não iria se pronunciar sobre o assunto. Leia mais aqui.

A informação de que a empresa do ex-casal acumulava dívidas milionárias foi confirmada pela própria apresentadora durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, em novembro do ano passado. À época, Ana havia acabado de realizar uma denúncia contra Alexandre por violência doméstica e lesão corporal.

Conforme apurou o Estadão no período, as dívidas no nome da empresa Hickmann Serviços Ltda somam, ao menos, R$ 5 milhões. Os valores incluem débitos em bancos e instituições financeiras.

O que diz Alexandre Correa?

Em contato com o Estadão, Alexandre Correa acusou a assessoria de Ana Hickmann de realizar uma série de denúncias sem provas contra ele. "Eu não respondo mais acusações que são oriundas daquela assessoria de imprensa da Ana Hickmann, feita de um bando de 'criancinha mimada'", disse em mensagem de áudio. Veja abaixo:

"Há 12 meses, Ana e os seus advogados fizeram acusações contra mim e não provaram nada. Acusações feitas há 12 meses no Deic [Departamento Estadual de Investigações Criminais] e não provaram nada até o momento, e nem vão conseguir provar. Então, eu não respondo mais acusações que são oriundas daquela assessoria de imprensa da Ana Hickmann, feita de um bando de 'criancinha mimada'.

A pergunta que eu deixo é: você tem noção e ideia da gravidade das acusações que eu te mandei, sem provar nada? E você acha que eu vou responder mais algum nível de acusação da Ana Hickmann? Sinto muito. Eu não vou não. Mesmo porque eu estou aguardando esses 12 itens [de acusações] serem justificados. Porque, se não, eu posso garantir que a Ana Hickmann vai ter problemas sérios na Justiça e vai responder pelo artigo 340 e o 339, que é falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa."