Aneel diz que distribuidoras de SP apresentaram medidas para enfrentar chuvas nos próximos dias

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta quinta-feira que foi realizada neste dia 24 de outubro uma reunião com representantes das distribuidoras de energia de São Paulo, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), Defesa Civil e departamento de meteorologia.

O órgão disse que buscou "nivelar" as medidas que serão tomadas para enfrentar as chuvas e rajadas de vento previstas para a noite desta quinta-feira e madrugada de sexta.

Pela previsão, o foco de atenção é na Região Metropolitana e Baixada Santista. Também foi apresentado o planejamento para o segundo turno das eleições, no domingo, em 18 municípios do Estado.

A Aneel e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) enviaram ofício pedindo para que as distribuidoras evitem desligamentos programados, manobras e outras operações no período de votação. Esse procedimento é tradicional.

Em nota, a Aneel disse que foi estabelecido um "canal rápido de informações para que a comunicação seja ágil e fluida com todas as distribuidoras".

Na lista estão: CPFL Paulista, Piratininga e Santa Cruz; EDP São Paulo; Neoenergia Elektro; Enel São Paulo; ESS (Energisa Sul Sudeste).