Cidade de São Paulo entra em estado de atenção em função das chuvas

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo emitiu alerta para toda a cidade em função das chuvas que atingem a região nesta sexta-feira, 25. Segundo o órgão, novas instabilidades associadas a passagem de uma frente fria, devem provocar chuvas fortes na capital durante as próximas horas.

"O radar meteorológico mostra uma linha de chuva forte entre Tatuí e Juquitiba, que começa a provocar chuva na Zona Sul da capital. Há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento", diz o alerta.

Na quinta-feira, 24, fortes chuvas registradas com vendavais que chegaram a 100 km/h em algumas regiões do Estado.

Segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a formação de um ciclone extratropical no Sul do país está favorecendo o alinhamento de uma região de convergência, provocando chuvas volumosas e tempestades em São Paulo.