Eficiência de operações policiais no Rio é de apenas 1,4%, diz estudo

A eficiência das operações policiais na região metropolitana fluminense, nos últimos anos, foi de apenas 1,4%. Mesmo considerando aquelas que foram razoavelmente positivas, a taxa de eficiência das mais de 22 mil ações da polícia não chega a 16%. As constatações são de levantamento do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni), da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Os pesquisadores analisaram as operações policiais com base em três critérios, aos quais foram atribuídas notas: se houve presos ou vítimas (feridos ou mortos); se houve apreensão de armas e drogas ou recuperação de bens; e quais foram as motivações (mandado de busca e apreensão, repressão ao tráfico, disputa de grupos criminais, fuga/perseguição, operações patrimoniais, retaliação por morte/ataque, outros e sem informação).

As operações mais bem avaliadas foram aquelas com nenhum morto ou ferido, mas que resultaram em prisões e apreensões e que tiveram como motivação o cumprimento de mandados judiciais ou o atendimento a demandas urgentes da população.

As notas podem variar de -12 (menos 12) a +15 (mais 15). Fatores como não causar nenhuma morte resultam em nota positiva de 4 pontos, por exemplo, já as ações com três mortes ou mais resultam em perda de 5 pontos.

São eficientes apenas aquelas operações com notas 14 ou 15 e razoavelmente eficientes aquelas com resultado entre 11 e 13,5. As pouco eficientes são aquelas entre 7 e 10,5 pontos e as ineficientes, entre 1 e 6,5.

Aquelas com 0,5 ponto ou menos são classificadas como desastrosas. Das 22 mil operações analisadas, 8,9% foram consideradas desastrosas, 30% ineficientes e 45,3% pouco eficientes.

Em 2021, a pesquisa havia constatado que a eficiência era de 1,7% e as razoavelmente eficientes, 13,4%, enquanto as operações desastrosas eram 12,5%.

“Me parece que esse é um grande indicador da disfuncionalidade da segurança pública no Rio de Janeiro. É evidente que as operações policiais são instrumentos necessários, dado o cenário conflagrado da cidade. Mas essas operações se rotinizaram e acabaram se transformando nos elementos únicos da ação pública nessa área”, afirma o pesquisador Daniel Hirata. “E não tivemos um sistema de controle que pudesse pensar em maior eficiência dessas ações”.

Nessa quinta-feira (25), uma operação policial no complexo de favelas de Israel, na zona norte da cidade, para reprimir os roubos de veículos e de cargas na região, teve que ser suspenso depois de algumas horas, depois que seis civis foram baleados, dos quais três acabaram morrendo.

A operação causou vários transtornos às redes públicas de saúde e educação e também ao trânsito na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, e ao transporte público na área. Segundo a Polícia Militar, apenas uma pessoa foi presa e duas granadas foram apreendidas.

Nesta sexta-feira, o governo do Rio de Janeiro decidiu reforçar o policiamento na Avenida Brasil e nas principais vias de acesso. De acordo com nota divulgada pelo governo, os batalhões operacionais da Polícia Militar atuam com adicional de viaturas, motopatrulhas e helicópteros para manter a segurança de quem trafega e mora no entorno da principal via expressa do Rio.

A decisão de intensificar o policiamento da área foi tomada pelo governador Cláudio Castro depois de uma reunião com a cúpula da segurança pública na tarde de ontem.