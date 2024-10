Tim Burton revela que as redes sociais o deixam deprimido: 'Tento evitar'

Tim Burton surpreendeu os fãs ao revelar que não acessa as redes sociais com frequência, explicando que o ato faz com que ele fique "bastante deprimido". O cineasta se definiu como "tecnófobo", alguém com aversão ao uso de tecnologias.

A declaração aconteceu durante uma entrevista à BBC News. "Isso me assustou porque comecei a entrar em um buraco negro [ao acessar a internet]. Então, tento evitar, porque não me faz sentir bem. Eu fico deprimido muito rápido, talvez mais rápido do que outras pessoas. Mas não demora muito para eu começar a clicar e entrar em curto-circuito", explicou.

O diretor de cinema também citou os avanços na inteligência artificial, mencionando uma tendência que viralizou. Nos vídeos, usuários utilizavam a IA para se transformar e transformar personagens da Disney com o "estilo Tim Burton".

"Foi bem perturbador: intelectual e emocionalmente perturbador. Parecia que minha alma tinha sido tirada de mim", disse.