Segurança é assassinado em tentativa de assalto a escola na Zona Oeste

O funcionário de uma escola particular, Damião de Carvalho, de 76 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (25) na Freguesia, Zona Oeste do Rio.



Segundo a Polícia Militar, Damião foi baleado quando bandidos entraram no estacionamento da Associação Educacional Garriga de Menezes, na Rua Araguaia. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para apurar a autoria e a motivação do crime.