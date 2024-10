Lady Gaga marca retorno ao pop com 'Disease'; confira

Após 4 anos do lançamento de Chromatica, sexto álbum de estúdio de Lady Gaga, a cantora retornou ao pop:, seu novo single, foi lançado na sexta-feira, 25.

Esse é o primeiro lançamento da artista após sua atuação em Coringa: Delírio a Dois, que estreou no começo de outubro. A baixa aprovação de sites de crítica especializados despencou também a arrecadação do filme, que foi considerado um "fracasso de bilheteria".

A dona de sucessos como Guy e Poker Face retornou com as batidas plásticas e uma letra chamativa para Disease. Os Little Monsters, como são chamados os fãs da cantora, perceberam os spoilers da música ao longo da semana. O teaser do videoclipe veio na terça-feira, 22, e mostra Lady Gaga correndo de um carro. No final, a cantora se envolve em um acidente, e mostra, na faixa de pedestres, o título da música.

Nos comentários da publicação de Gaga, fãs expressaram animação com a volta da artista ao pop. "A música do ano veio", disse um usuário.

A frase "Ela voltou", que se refere ao retorno da artista, além da hashtag "Disease está vindo", estão sendo utilizadas em redes sociais como o X (antigo Twitter) para comentar sobre o single. "A artista mais versátil, entregou uma Arlequina e Disease no mesmo ano", completou outro.

Ouça Disease, de Lady Gaga

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.