Morre Richard Cash, criador do soro caseiro

A Universidade Harvard confirmou o falecimento do professor Richard Alan Cash, criador do soro caseiro. O médico, de 83 anos, estava em tratamento contra um câncer no cérebro há oito meses e morreu durante o sono, no último dia 22.

Professor sênior de Saúde Global em Harvard, Cash conduziu os primeiros ensaios clínicos da terapia de reidratação oral (TRO) no Paquistão Oriental (hoje Bangladesh). No Brasil, a mistura de água com pequenas quantidades de açúcar e sal ganhou o nome de "soro caseiro" e continua sendo utilizada em situações de grande perda de líquido em curto espaço de tempo, como em casos de diarreia.

A inovação relativamente simples provou ser altamente eficaz e levou a uma solução acessível e barata para a desidratação, salvando mais de 60 milhões de vidas em todo o planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Richard viveu a vida ao máximo e em seus próprios termos - um espírito livre e uma alma amorosa", elogia a universidade na nota de pesar.

O funeral de Cash será realizado neste domingo, 27, em Massachusetts, e a família informou que não deseja flores. No lugar de coroas e homenagens, a esposa do médico, Stella Dupuis, pede doações para a BRAC Ultra Poor Graduation Initiative.

Trajetória

Cash nasceu em Milwaukee, Wisconsin, onde passou a infância. Foi ainda nessa fase que surgiu seu interesse pelas ciências naturais, após ter contato com os dioramas do Museu de História Natural da cidade natal.

De Milwaukee, ele partiu para Madison e Nova York, onde se formou em medicina. Já formado, mudou-se para Dacca, no então Paquistão Oriental, para pesquisar a cólera, doença bacteriana diretamente ligada à falta de saneamento básico.

No fim da década de 1960, junto com o médico David Nalin, Cash realizou os primeiros ensaios clínicos da TRO em pacientes com cólera e, no fim da década de 1970, por meio de um programa de extensão, ensinou a mais de 13 milhões de mães e cuidadores como preparar o soro em suas casas.

Além de Bangladesh, o professor teve passagens importantes pela Índia e, ao longo dos anos, formou dezenas de estudantes. "Richard foi um professor dedicado e atencioso que influenciou profundamente o pensamento e as carreiras de inúmeros alunos. Onde quer que ele viajasse, do México ao Vietnã, ele encontrava ex-alunos que o creditavam por inspirar sua paixão pela saúde pública", afirma a nota de Harvard.

Alguns desses colegas e ex-alunos aparecem no vídeo abaixo, publicado em maio como uma homenagem ao trabalho do professor no Sul da Ásia.