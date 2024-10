SP: torcedor morto em briga de torcidas na Fernão Dias tinha 30 anos

O torcedor do Cruzeiro que morreu após briga entre torcidas organizadas ocorrida no início da manhã de hoje (27) na Rodovia Fernão Dias, próximo à cidade de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, tinha 30 anos, confirmou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele sofreu ferimentos graves, chegou a ser socorrido ao hospital municipal Anjo Gabriel, em Mairiporã, mas não resistiu. O nome do torcedor ainda não foi divulgado.

De acordo com a PRF, 20 pessoas ficaram feridas durante a briga entre membros da torcida Mancha Alvi Verde, do Palmeiras, e da Máfia Azul, do Cruzeiro. Um dos feridos sofreu um ferimento de arma de fogo no abdômen, mas não corre risco. Entre os feridos, 15 foram encaminhados ao Pronto Socorro de Mairiporã e três para o hospital de Franco da Rocha, também na região metropolitana de São Paulo.

Um dos ônibus com torcedores do Cruzeiro foi incendiado e continua no local. Um outro ônibus danificado foi levado à base da Polícia Rodoviária e aguarda remoção. Segundo a Arteris, concessionária da rodovia, neste momento não há interdições no local.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que está investigando o caso. "De acordo com informações preliminares, torcedores do Cruzeiro sofreram uma emboscada de torcedores organizados do Palmeiras. O boletim de ocorrência está em elaboração pela Delegacia de Mairiporã, que requisitou perícia ao local", informou o órgão.

Em nota divulgada em suas redes sociais, o Cruzeiro lamentou o caso. "O Cruzeiro lamenta profundamente mais um episódio de violência entre torcedores, desta vez durante a madrugada, na Rodovia Fernão Dias, que culminou com a morte de um cruzeirense e vários feridos. Não há mais espaço para violência no futebol, um esporte que une paixões e multidões. Precisamos dar um basta a esses atos criminosos".

A briga

O ataque ocorreu por volta das 5h da manhã próximo ao túnel de Mairiporã. De acordo com a PRF, um ônibus da torcida do Cruzeiro, que voltava de um jogo realizado contra o Athletico-PR, em Curitiba, foi interceptado por torcedores do Palmeiras, que voltava de um jogo realizado na capital paulista contra o Fortaleza.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um dos ônibus em chamas e torcedores armados com pedaços de paus e também muitos torcedores sangrando e caídos na rodovia.