Lucas Pinheiro termina em 4º lugar na Copa do Mundo de esqui alpino

A estreia de Lucas Pinheiro como representante do Brasil foi histórica. Na manhã deste domingo (27), o esquiador de 24 anos de idade terminou em quarto lugar na etapa de Soelden, na Áustria, da Copa do Mundo de Esqui Alpino. No slalom gigante, o atleta conquistou o maior resultado de um brasileiro em copas do mundo de esportes de neve.

Na prova deste domingo, dividida em duas descidas, Lucas alcançou a 19ª melhor marca na primeira. Como os 30 melhores teriam a chance de uma segunda descida, o brasileiro avançou e, em sua segunda oportunidade, fez o melhor tempo entre todos os atletas, pulando momentaneamente para o pódio. No entanto, na soma geral das duas descidas de todos os atletas, ele acabou ultrapassado no fim e caindo para o quarto lugar.

O resultado tem ainda mais peso devido ao fato de Lucas ter ficado um ano e meio sem treinar, após anunciar a aposentadoria do esporte antes da temporada passada. Lucas Pinheiro Braathen é filho de pai norueguês e mãe brasileira e costumava competir pela Noruega. Na carreira, ele tem 12 pódios em copas do mundo, sendo cinco vitórias.