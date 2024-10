Equipamento falha e paraquedista chilena morre durante salto no interior de SP

Uma paraquedista chilena morreu neste sábado, 26, após cair durante um salto de paraquedas, em Boituva, no interior de São Paulo. Carolina Muñoz Kennedy, de 40 anos, havia realizado vários saltos nas instalações do Centro Nacional de Paraquedismo (CNP).

No último deles, o paraquedas principal se desconectou e houve um problema com o auxiliar, fazendo com que ela perdesse o controle do salto. A Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq) emitiu nota lamentando o acidente. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a morte da paraquedista.

Carolina estava no Brasil havia vários anos e fazia cinco que tinha se mudado para Boituva (SP). Segundo o instrutor Marcelo Costa, da Associação de Paraquedismo de Boituva (APB), a paraquedista, também conhecida como Carito, era uma atleta experiente, que realizava saltos havia mais de 10 anos.

"Ela vivia aqui com a gente, era uma atleta muito respeitada e experiente. Até onde sabemos, houve um problema com o paraquedas principal, que se desconectou, e ela perdeu o controle", disse.

A queda aconteceu por volta das 17h40, na Vila dos Ipês, periferia de Boituva. A equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) fez o atendimento e levou a atleta para o Hospital São Luiz, mas ela não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba. A Polícia Civil recolheu o equipamento para perícia.

A CBPq informou que a atleta usava um equipamento de alta performance no momento do acidente. O paraquedas principal, no entanto, apresentou problemas e foi preciso realizar um procedimento de emergência.

Segundo a entidade, uma comissão técnica irá elaborar um relatório para esclarecer as causas do acidente. A entidade reiterou seu compromisso com a segurança e a integridade de todos os envolvidos na atividade esportiva.