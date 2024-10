Duda Nagle fala sobre como abordou o divórcio de Sabrina Sato com a filha, Zoe

Duda Nagle desabafou sobre a "conversa de adulto" que teve recentemente com a filha Zoe, de cinco anos, após sua separação de Sabrina Sato. "Foi muito complicado explicar", disse, em entrevista à, publicada nesta segunda-feira, 28.

"Cometi o erro de inventar que eu estava ficando na casa da vovó Leda [mãe de Duda] para 'ajudá-la com a mudança'. E a Zoe, por mais que fosse nova para entender as coisas, sentia tudo direitinho, e essa confusão contribuiu para que ela sofresse um pouco mais", começou o ator.

Ele atualmente mora ao lado de Sabrina Sato, que está grávida do noivo, Nicolas Prattes. Eles foram casados por sete anos e se separaram no início de 2023.

Duda explica que, por causa da confusão, ele precisou ter uma conversa séria com a filha. "Tivemos uma conversa bem madura. Expliquei toda a verdade, que eu tinha ficado sem saber como lidar e faltei com a verdade com ela e repeti o que tinha combinado com a mãe dela, que sempre seremos os pais dela e que, apesar de não sermos mais um casal, sempre seríamos amigos e cuidaríamos dela juntos", completou ele.

Próximo de Zoe, o ator compartilha constantemente momentos com a filha nas redes sociais.