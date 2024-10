'Setembro 5', filme sobre os ataques terroristas nas Olimpíadas de Munique, ganha trailer

, filme que explora a cobertura jornalística dos ataques terroristas nas Olimpíadas de Munique, em 1972, ganhou um trailer completo nesta segunda-feira, 28. O longa mostrará como uma equipe de TV norte-americana dedicada à cobertura esportiva acabou tendo que cobrir o massacre de 11 atletas durante os Jogos Olímpicos.

Tim Fehlbaum (Refúgio) dirige o longa, que conta com nomes como Peter Skarsgaard (Batman), John Magaro (The Umbrella Academy) e Ben Chaplin (Family) no elenco.

Em 5 de setembro de 1972, as Olimpíadas de Verão de Munique foram abaladas pelo sequestro e massacre de 11 atletas israelenses. Os oito terroristas, membros da facção Setembro Negro, entraram na vila olímpica escalando uma grade, carregando armamento pesado, durante a madrugada. O sequestro tinha a intenção de libertar prisioneiros palestinos em Israel.

As operações de resgate por parte do governo da então Alemanha Ocidental falharam, resultando na morte de todos os reféns e de cinco dos terroristas.