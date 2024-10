Christina Aguilera fará primeiro show no Brasil em 2025; saiba valores e como comprar

Christina Aguilera foi confirmada como atração principal do CarnaUOL, que acontece no dia 8 de fevereiro de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo. É a primeira vez que a cantora faz um show no Brasil.

Sean Paul e Steve Aoki também estão no line-up da 10ª edição do festival, produzido pela 30e. Quanto às atrações nacionais, estão confirmadas apresentações de Belo, Ana Castela, Tony Salles, Matuê, DJ KVSH, DJ Sofia e Deekapz.

A pré-venda exclusiva para clientes PagBank foi aberta nesta terça-feira, 29, e vai até 13h de quinta, 31. A venda geral começa na mesma quinta, a partir das 14h no site da Eventim, e a partir das 15h nas bilheterias físicas do Allianz Parque. Os ingressos custam entre R$ 195 a R$ 1.290. Confira mais detalhes abaixo.

Christina Aguilera no CarnaUOL 2025

- Onde: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

- Quando: 8 de fevereiro, um sábado

- Horário: 12h

Início das vendas

- Pré-venda PagBank e Clube UOL: de terça, 29, até quinta, 31, às 13h

- Venda geral no site da Eventim: a partir de quinta, 31, às 14h

- Venda geral na bilheteria física do Allianz Parque: a partir de quinta, 31, às 15h

Valores dos ingressos

- Cadeira Superior: R$ 195 (estudante), R$ 234,00 (social), R$ 351,00 (pré-venda UOL) e R$ 390 (inteira)

- Cadeira Inferior: R$ 295,00 (estudante), R$ 354,00 (social), R$ 531,00 (pré-venda UOL) e R$ 590,00 (inteira)

- Pista Comum: R$ 345,00 (estudante), R$ 414,00 (social), R$ 621,00 (pré-venda UOL) e R$ 690,00 (inteira)

- Front Stage Pag Bank - R$ 945,00 (estudante), R$ 1.014,00 (social), R$ 1.221,00 (pré-venda UOL) e R$ 1.290,00 (inteira)