Jogo entre Botafogo e Peñarol é transferido para o estádio Centenário

A partida entre Botafogo e Peñarol (Uruguai), pela volta das semifinais da Copa Libertadores, será disputada no estádio Centenário, em Montevidéu. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou a mudança do local do jogo na noite desta terça-feira (29).

A entidade máxima do futebol sul-americano afirmou que a decisão de retirar o jogo do estádio Campeón Del Siglo, também em Montevidéu, foi tomada para seguir uma “recomendação de segurança do Ministério do Interior da República Oriental do Uruguai”.

Segundo a Polícia local, o Centenário oferece maior segurança para as torcidas das duas equipes (pois tem maior capacidade de público e uma melhor condição para controlar o acesso das duas torcidas).

A decisão de mudar o local do jogo foi tomada após o Ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, pedir à Associação Uruguaia de Futebol (AUF), na última segunda-feira (28), que o jogo entre Peñarol e Botafogo fosse realizado apenas com a presença da torcida uruguaia. Segundo o político, não haveria como garantir a segurança dos brasileiros após torcedores do Peñarol protagonizarem atos de vandalismo na praia do Recreio, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (23).

Situação tensa

A situação dos torcedores do Botafogo que estão no Uruguai para verem o jogo com o Peñarol tem sido acompanhada com atenção pelos Ministérios das Relações Exteriores e do Esporte.

Em nota conjunta emitida nesta terça-feira, os ministérios afirmam que, “com o apoio da Embaixada do Brasil em Montevidéu, foi aberto um canal de diálogo com o governo uruguaio para encaminhar as preocupações relativas à segurança dos torcedores brasileiros”.

“O Consulado-Geral do Brasil em Montevidéu monitora a situação atentamente por meio de seu plantão consular [+598 91 300 301, com Whatsapp], que permanece em funcionamento 24 horas por dia para atender brasileiros em situação de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado pelo telefone +55 [61] 98260-0610”, informam as pastas.

Grande vantagem

O Botafogo mede forças com o Peñarol, a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (30) no estádio Centenário, com uma grande vantagem, após golear os uruguaios por 5 a 0 na última semana no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.