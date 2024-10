Acidente na Régis Bittencourt provoca lentidão na rodovia

Um acidente registrado na Rodovia Régis Bittencourt no fim da madrugada desta quarta-feira, 30, na região de Embu das Artes, no sentido de São Paulo, ainda provoca lentidão na via por volta das 8h15. De acordo com a Arteris Régis, a ocorrência foi registrada pouco antes das 4h. A faixa da esquerda foi bloqueada para atendimento, e liberada posteriormente. Conforme a última atualização da concessionária, havia trânsito lento do km 287 ao km 279, entre Itapecerica da Serra e Embu das Artes, no sentido São Paulo, devido ao alto fluxo de veículos.