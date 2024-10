Arnaldo Antunes é homenageado em festival literário de Portugal

O músico e poeta Arnaldo Antunes foi homenageado no Festival Literário Escritaria, na cidade de Penafiel, Portugal. Realizado entre os dias 23 e 27 de outubro, o evento celebra escritores vivos da língua portuguesa. É a primeira vez que um brasileiro é escolhido, em 17 edições do festival.

A cidade, situada no distrito de Porto, ao norte do país, foi estampada de Arnaldo Antunes: imagens do artista apareciam nas ruas e fachadas de estabelecimentos. Em suas redes sociais, ele compartilhou alguns registros da decoração especial.

A programação do Festival Escritaria buscou espelhar "o caráter multidisciplinar do homenageado", e contou com performances e shows, além de palestras e oficinas de arte. O próprio Antunes se apresentou no evento.

Houve, ainda, a exibição do documentário Com a Palavra, Arnaldo Antunes, de 2018, dirigido por Marcelo Machado, e lançamento de Quase Tudos, que reúne os livros de poema do artista, em edição publicada pela Imprensa Nacional, de Portugal.

As brasileiras Marisa Monte e Adriana Calcanhotto, amigas de Antunes, participaram do festival. O músico cantou com Adriana, assim como o fez em setembro no Coala Festival, em São Paulo. O moçambicano Mia Couto e o português Valter Hugo Mãe também estavam presentes no evento.