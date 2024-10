Técnico de enfermagem com HIV suspeito de estuprar pacientes no PR é preso

Um técnico de enfermagem vinculado à Secretaria Municipal de Curitiba foi preso nesta terça-feira, 29, sob a suspeita de abusar sexualmente de pelo menos quatro pacientes internados. Ele tem 25 anos, vive com HIV desde 2019 e filmava os crimes.

O servidor não teve a identidade revelada, o que impediu que a reportagem tivesse contato com a defesa dele.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba informou, por meio de nota, que demitiu o funcionário e está colaborando com as investigações. Também em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná repudiou os crimes e disse que se trata de um "caso isolado".

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o servidor cometeu os estupros em hospitais que trabalhava em Curitiba. As investigações tiveram início após uma pessoa com quem ele tinha um relacionamento encontrar vídeos dos abusos no celular dele.

As gravações foram feitas pelo próprio suspeito em duas unidades de saúde da capital paranaense. Nos últimos tempos, ele atuava no plantão noturno de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Em uma das filmagens, à qual o Estadão teve acesso, o técnico aparece posicionando o próprio celular próximo a uma maca e indo em direção ao paciente. Em seguida, ele abusa sexualmente da vítima, que parece estar desacordada.

"Com base nesses arquivos, fizemos um levantamento que possibilitou qualificar esse suspeito e suas vítimas. Ao todo, identificamos vídeos de quatro pacientes diferentes", disse o delegado Tiago Dantas. Segundo o delegado, o servidor abusava geralmente de pacientes homens.

O suspeito foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e uma ordem de busca e apreensão na casa dele. A Polícia Civil relatou ter apreendido medicações como fentanil, quetamina e morfina que o técnico havia furtado dos locais em que trabalhava. Ele também foi autuado em flagrante por furto, segundo a delegada Aline Manzatto.

O celular do técnico também foi apreendido e "será encaminhado à perícia a fim de verificar a existência de outros registros dos crimes praticados", informou a Polícia Civil nesta quarta-feira, 30.

O servidor também deverá responder pelo crime de perigo de contágio de moléstia grave devido ao diagnóstico de HIV. "O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. As investigações prosseguem a fim de apurar os fatos por completo", acrescentou a Polícia Civil.

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) disse, em nota, que repudia qualquer ato que viole os direitos dos cidadãos, seja dentro ou fora de uma unidade de atendimento de saúde. "A Sesa ressalta que a denúncia trata-se de um fato isolado, que será investigado pela polícia, e que casos como esse não refletem o reconhecido e importante trabalho desempenhado pelas equipes de enfermagem de Curitiba e dos demais municípios paranaenses", alegou o órgão.

Já a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba informou que irá procurar o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR) para comunicar a conduta do técnico. O funcionário foi admitido por processo seletivo público em 24 de novembro de 2023.

"Não havia registro de denúncias anteriores ou qualquer informação em seu histórico até este momento. A Prefeitura de Curitiba reafirma o compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos e, neste contexto, aguarda que a polícia identifique as vítimas, para que sejam tomadas as medidas necessárias de saúde. Neste mesmo sentido, analisa se haverá necessidade de mudanças em processos de trabalho para evitar a ação de criminosos."